Slowene von Bagger angefahren: schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in St. Ruprecht an der Raab! In der Halle einer ehemaligen Firma finden derzeit Abbau- und Abrissarbeiten statt. Im Einsatz stand dabei auch ein Baggerfahrer (46) aus St. Veit an der Glan. Er war gerade dabei, mit seinem Raupenbagger einen Schrottcontainer zu versetzen.