Slowene von Bagger angefahren: schwer verletzt

Bei Abbrucharbeiten wurde am Mittwoch in St. Ruprecht an der Raab ein Slowene von einem Bagger angefahren. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.
Schwerer Arbeitsunfall in St. Ruprecht an der Raab! In der Halle einer ehemaligen Firma finden derzeit Abbau- und Abrissarbeiten statt. Im Einsatz stand dabei auch ein Baggerfahrer (46) aus St. Veit an der Glan. Er war gerade dabei, mit seinem Raupenbagger einen Schrottcontainer zu versetzen.
Dafür musste er rückwärts fahren und dürfte laut Zeugen einen hinter dem Bagger stehenden Slowenen (44) übersehen haben. Der 44-Jährige wurde vom Bagger erfasst und schwer verletzt. Per Rettungshubschrauber C 12 wurde er zum LKH Graz transportiert. Die Feuerwehren St. Ruprecht und Kühwiesen standen ebenso im Einsatz.
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