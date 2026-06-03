Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entscheidende Wochen

Ultimatum bis August! Eberl droht Aus bei Bayern

Deutsche Bundesliga
03.06.2026 11:17
Max Eberl muss handeln.
Max Eberl muss handeln.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz des Double-Erfolgs droht Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl offenbar das Aus beim deutschen Rekordmeister. Laut der „Bild“-Zeitung hat der 52-Jährige noch bis Ende August Zeit, eine Handvoll Spieler zu verkaufen beziehungsweise zu verleihen. Andernfalls müsse er seine Koffer packen und die Säbener Straße verlassen ...

0 Kommentare

Dem Bericht zufolge habe Eberl die Vorgabe bekommen, Leihspieler a la Joao Palhinha, Alexander Nübel, Bryan Zaragoza und Sacha Boey von der Gehaltsliste zu bekommen, außerdem sollen die beiden Verteidiger Min-jae Kim und Hiroki Ito verkauft werden – im Idealfall gewinnbringend. 

Min-jae Kim steht auf Bayerns Streichliste.
Min-jae Kim steht auf Bayerns Streichliste.(Bild: APA/AFP/CHRISTOF STACHE)

Drei Monate soll der Sportvorstand Zeit haben, die Bilanz der Münchner aufzuhübschen, andernfalls drohe eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit, heißt es aus Deutschland.

Lesen Sie auch:
Dante ist zurück in München.
Münchner bestätigen:
Dante kehrt als Trainer zum FC Bayern zurück
02.06.2026
Kane, Musiala und Co.
Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett
01.06.2026
Anthony Gordon
Für 80 Mio. Euro! Barca holt Bayern-Wunschspieler
29.05.2026

Zu hastig
Im Aufsichtsrat sei man der Meinung, Eberl verhandelt nicht konsequent genug und versucht zu ungeduldig, Deals unter Dach und Fach zu bringen – notfalls auch zu unattraktiven Konditionen.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Im März 2024 war Eberl als Sportvorstand der Bayern vorgestellt worden. Ob er auch kommende Saison im Amt bleibt, hängt wohl maßgeblich von den kommenden Wochen ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
03.06.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
108.827 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.500 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.527 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
863 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
766 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Deutsche Bundesliga
Entscheidende Wochen
Ultimatum bis August! Eberl droht Aus bei Bayern
Münchner bestätigen:
Dante kehrt als Trainer zum FC Bayern zurück
Für zehn Millionen
Holt Ilzer den nächsten ÖFB-Profi nach Hoffenheim?
Neuanfang in Frankfurt
Hütter räumt ein: „Würde ich so nicht mehr machen“
Kane, Musiala und Co.
Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf