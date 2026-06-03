Ultimatum bis August! Eberl droht Aus bei Bayern

Trotz des Double-Erfolgs droht Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl offenbar das Aus beim deutschen Rekordmeister. Laut der „Bild“-Zeitung hat der 52-Jährige noch bis Ende August Zeit, eine Handvoll Spieler zu verkaufen beziehungsweise zu verleihen. Andernfalls müsse er seine Koffer packen und die Säbener Straße verlassen ...