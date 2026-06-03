Nach Kollision gab Radfahrer Frau falsche Nummer

Nach einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin (19) in Innsbruck wurde die Frau verletzt. Der unbekannte Radler gab ihr seine Telefonnummer – eine falsche, wie sich nun herausstellte. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine böse Überraschung erlebte eine 19-jährige Italienerin, die am 1. Juni gegen 19 Uhr als Fußgängerin die Kaufmannstraße in Innsbruck überquerte. Sie kollidierte dabei mit einem bislang unbekannten Radfahrer.
Die Frau wurde dabei verletzt. Der Mann hätte ihr lediglich eine Telefonnummer gegeben. „Wie sich herausstellte, war diese jedoch nicht korrekt“, schildert die Polizei.
Polizei sucht nach Zeugen
Nun werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden.
Zweckdienliche Hinweise unter Tel.: 059133 7591-100
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