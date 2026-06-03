Auto prallte gegen Leitschiene: Zwei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Mittwoch auf der A12 im Gemeindegebiet von Wattens (Innsbruck-Land)! Ein junger Deutscher prallte mit seinem Pkw gegen eine Betonleitschiene, das Fahrzeug wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei Personen wurden verletzt.
Der 19-Jährige war gegen 00.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Inntalautobahn in Wattens unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere junge Deutsche im Alter von 17 bis 19 Jahren.
Im Bereich einer Baustelle prallte das Auto schließlich aus bislang noch nicht bekannter Ursache gegen eine Betonleitschiene. Das Fahrzeug wurde daraufhin nach links geschleudert und kam anschließend im Baustellenbereich zum Stillstand.
Zwei Burschen im Spital, Autobahn gesperrt
„Der Pkw blockierte beide Fahrstreifen und die A12 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden“, heißt es seitens der Polizei. Durch den Zwischenfall wurden der Beifahrer sowie ein weiterer Insasse verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahn war bis kurz nach 2 Uhr komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.