Auto prallte gegen Leitschiene: Zwei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Mittwoch auf der A12 im Gemeindegebiet von Wattens (Innsbruck-Land)! Ein junger Deutscher prallte mit seinem Pkw gegen eine Betonleitschiene, das Fahrzeug wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei Personen wurden verletzt.