Alajbegovic-Rückkehr zu Leverkusen fix

Der Deutsche Bundesligist hat die vereinbarte Rückkaufoption bei dem 18-Jährigen gezogen. Die Bullen dürften für den Mittelfeldspieler rund acht Millionen Euro erhalten. „Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen. Bei RB ist er trotz seiner Jugend schon zu einem absoluten Leistungsträger geworden und hat auch auf internationaler Ebene in der Champions-League-Qualifikation und in den Spielen der UEFA Europa League Topleistungen abgeliefert. Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer 04 Leverkusen einnehmen kann“, erklärt Leverkusen-Boss Simon Rolfes.