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Alajbegovic-Rückkehr zu Leverkusen fix

Salzburg
27.03.2026 11:03
Alajbegovic (in weiß) verlässt Salzburg im Sommer.
Alajbegovic (in weiß) verlässt Salzburg im Sommer.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Was sich schon seit längerer Zeit angedeutet hat und auch bereits mehrfach berichtet wurde, ist nun offiziell. Kerim Alajbegovic verlässt Salzburg im Sommer und wechselt zurück zu Bayer Leverkusen.

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Der Deutsche Bundesligist hat die vereinbarte Rückkaufoption bei dem 18-Jährigen gezogen. Die Bullen dürften für den Mittelfeldspieler rund acht Millionen Euro erhalten. „Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen. Bei RB ist er trotz seiner Jugend schon zu einem absoluten Leistungsträger geworden und hat auch auf internationaler Ebene in der Champions-League-Qualifikation und in den Spielen der UEFA Europa League Topleistungen abgeliefert. Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer 04 Leverkusen einnehmen kann“, erklärt Leverkusen-Boss Simon Rolfes.

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Alajbegovic unterschrieb einen Vertrag bis zum Jahr 2031. „Für mich ist es ein Sprung auf eine andere Ebene. Ich kenne den Verein, Bayer 04 Leverkusen hat die höchsten Ansprüche. Das ist ein Top 16-Klub in Europa, der immer in der Bundesligaspitze mitspielt. Hier sind schon viele junge Spieler ganz groß herausgekommen. Dieses Ziel habe auch ich“, sagt das Top-Talent.

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