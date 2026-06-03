Gemeinde erzürnt Bürger, krallt sich Grünflächen

Gemeindechefin mit Erklärungsbedarf: „Vorerst ändert sich kaum was“

„Sie wolle ,Rechtssicherheit herstellen“, äußert sich Bürgermeisterin Susanna Kittinger auf die Frage, warum gerade jetzt und so plötzlich eingegriffen werde. Die große Zahl protestierender Menschen und die Frage nach dem Sinn einer Änderung durch breite Straßen statt engen naturbelassenen romantischen Wegen zwingt sie, auf der Ebene des Gesetzes versuchen, zu argumentieren: Den Begriff von sechs Meter breiten Straßen lässt sie jedenfalls nicht gelten: Denn Verkehrsfläche sei nicht gleich Straßenfläche – was im Endeffekt kaum Unterschied macht. „Die Bürger könnten betroffene Grundstreifen von der Gemeinde pachten“, beruhigt Kittinger. „Wir wollen die Sicherheit, dass bei Veränderungen der Infrastruktur wir als Gemeinde auch handeln können.“