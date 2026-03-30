Warum Anrainer Angst vor „fiktiven“ Straßen haben

Vermessung vor Verkauf

Die Ursache für die verzwickte Situation liegt in den 1990er-Jahren: Damals konnten die gepachteten Grundstücke gekauft werden. Für die nötige Parzellierung wurden diese vermessen – und sechs Meter breite Verkehrswege in den Katasterplan eingetragen. Klauser: „Daher konnten wir die Parzellen nur ,verkleinert’ kaufen. Die Streifen, auf denen unsere Zäune und Hecken stehen, sind nach wie vor gepachtet.“ Die Sechs-Meter-Straßen, welche die Gemeindespitze jetzt festschreiben möchte, existieren derzeit nur „fiktiv“ auf dem Papier. Aber wer weiß, was kommt?