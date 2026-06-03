Osttirol versucht, Fachkräfte an Region zu binden

Mit der Veranstaltung „Zugezogen. Zurückgekehrt. Angekommen.“ diskutierten im Rahmen eines Interreg-Projekts zum Thema Willkommenskultur in Bruneck in Südtirol zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Regionalentwicklung und der Gesellschaft. Gemeinsam mit den Projektpartnern aus dem Regionalmanagement Pustertal, der Innos GmbH aus Osttirol sowie der Unione Montana Agordina aus Belluno über die Chance, neue Wege für die Fachkräftesicherung, gesellschaftliche Integration und regionale Attraktivität im alpinen Raum zu finden.