Zuhälter schuldig, darf aber trotzdem heimgehen

„Wusste nicht, wie alt sie sind“

Während er sich am zweiten Verhandlungstag überraschend schuldig bezüglich der Zuhälterei bekennt, streitet der gebürtige Iraner vehement ab, über das junge Alter Bescheid gewusst zu haben. „Gemacht hat er es, aber er wusste nicht, wie alt sie sind“, so sein Anwalt Dominik Wild. Sein Mandant sei mit der jüngeren der beiden Mädchen sogar in einer Beziehung. „Oder zumindest in einer Vorstufe. Es gibt über tausend Seiten Chats, in denen sie sich Kosenamen geben“, führt Wild ins Treffen.