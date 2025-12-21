Spaniens Prinzessin Leonor hebt mit Flugzeug ab

Ein neuer Meilenstein in der Militär-Karriere der 20-jährigen spanischen Prinzessin Leonor. Sie flog zum ersten Mal alleine in einem Trainingsjet der spanischen Luftwaffe. Über Weihnachten darf sich die junge Frau erholen, dann muss sie sich wieder im Cockpit beweisen.
Wer ist der coolste Royal in Europa? Die Antwort ist klar: Prinzessin Leonor. Die Spanierin absolvierte ihren ersten Solo-Flug in der Luftwaffenakademie in San Javier, Murcia. Sie saß am Steuer einer Pilatus PC-21, einem Turboprop-Schulflugzeug.
Doch bevor die 20-Jährige richtig abhob, trainierte sie stundenlang mit einem Flugsimulator. Auch eine medizinische Untersuchung war notwendig, um Herz- oder Sehschwächen auszuschließen. Alles lief nach Plan.
Weihnachtsferien für Prinzessin
Nach diesem Meilenstein ihrer Militär-Karriere darf sich die Spanierin auch mal erholen. Bis 8. Jänner hat die Akademie Ferien. Dann wird sich die Soldatin wieder in einen Kampfjet setzen. Im Stundenplan stehen zusätzliche Alleinflüge, Navigationsaufgaben, präzisere Landeverfahren sowie das Üben von Notfällen. Die Luftwaffenphase ist der dritte und letzte Abschnitt der dreijährigen militärischen Grundausbildung für Heer, Marine und Luft-/Weltraumstreitkräfte. Dann geht die Prinzessin wieder auf die Uni.
