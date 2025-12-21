Spaniens Prinzessin Leonor hebt mit Flugzeug ab

Weihnachtsferien für Prinzessin

Nach diesem Meilenstein ihrer Militär-Karriere darf sich die Spanierin auch mal erholen. Bis 8. Jänner hat die Akademie Ferien. Dann wird sich die Soldatin wieder in einen Kampfjet setzen. Im Stundenplan stehen zusätzliche Alleinflüge, Navigationsaufgaben, präzisere Landeverfahren sowie das Üben von Notfällen. Die Luftwaffenphase ist der dritte und letzte Abschnitt der dreijährigen militärischen Grundausbildung für Heer, Marine und Luft-/Weltraumstreitkräfte. Dann geht die Prinzessin wieder auf die Uni.