Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Karriere im Militär

Spaniens Prinzessin Leonor hebt mit Flugzeug ab

Royals
21.12.2025 19:27
Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Solo-Flug.
Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Solo-Flug.(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT)

Ein neuer Meilenstein in der Militär-Karriere der 20-jährigen spanischen Prinzessin Leonor. Sie flog zum ersten Mal alleine in einem Trainingsjet der spanischen Luftwaffe. Über Weihnachten darf sich die junge Frau erholen, dann muss sie sich wieder im Cockpit beweisen. 

0 Kommentare

Wer ist der coolste Royal in Europa? Die Antwort ist klar: Prinzessin Leonor. Die Spanierin absolvierte ihren ersten Solo-Flug in der Luftwaffenakademie in San Javier, Murcia. Sie saß am Steuer einer Pilatus PC-21, einem Turboprop-Schulflugzeug.

(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT)
(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT)
(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT)
(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT)

Doch bevor die 20-Jährige richtig abhob, trainierte sie stundenlang mit einem Flugsimulator. Auch eine medizinische Untersuchung war notwendig, um Herz- oder Sehschwächen auszuschließen. Alles lief nach Plan.

Lesen Sie auch:
Ein besonderes Foto: Prinz Harry mit Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet
Seltene Einblicke
Privates Foto: Prinz Harry sorgt für Überraschung
20.12.2025
Eine Herzenssache
William und George treten in Dianas Fußstapfen
21.12.2025
Antritt bei Luftwaffe
Prinzessin Leonor ist jetzt ein „Top Gun“-Royal!
01.09.2025

Weihnachtsferien für Prinzessin
Nach diesem Meilenstein ihrer Militär-Karriere darf sich die Spanierin auch mal erholen. Bis 8. Jänner hat die Akademie Ferien. Dann wird sich die Soldatin wieder in einen Kampfjet setzen. Im Stundenplan stehen zusätzliche Alleinflüge, Navigationsaufgaben, präzisere Landeverfahren sowie das Üben von Notfällen. Die Luftwaffenphase ist der dritte und letzte Abschnitt der dreijährigen militärischen Grundausbildung für Heer, Marine und Luft-/Weltraumstreitkräfte. Dann geht die Prinzessin wieder auf die Uni.

Porträt von Katharina Pirker
Katharina Pirker
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.064 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
124.606 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
88.248 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Royals
Karriere im Militär
Spaniens Prinzessin Leonor hebt mit Flugzeug ab
Eine Herzenssache
William und George treten in Dianas Fußstapfen
Seltene Einblicke
Privates Foto: Prinz Harry sorgt für Überraschung
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Behandelt „wie Braut“
Kate & William: Liebe erblüht nach Krebs-Krise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf