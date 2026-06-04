Schwarmspeicher statt „Stromstaus“ im Netz

Einsparung in Milliardenhöhe

Erklärtes Ziel: eine Balance zwischen Erneuerbarem-Turbo, Netzausbau und der verfügbaren Speicherkapazität! „Erst durch diese Harmonie wird die Energiewende zum Erfolg. Am Ende können wir uns mehrere Milliarden Euro pro Jahr sparen, die eben nicht für Diesel, Benzin, Heizöl und Gas in ferne Drittstaaten abfließen“, so Pernkopf und „electrify“-Chairman Rudolf Schütz beim Besuch der Baustelle.

Beide versichern klar: Schwarmspeicher sind mehr als die Summe einzelner Batterien, sondern ein echter Gamechanger.