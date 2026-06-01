Fiedler erteilt Absage – Teix pocht auf Chefsessel

Teix stellt Anspruch auf Bürgermeisteramt

ÖVP und SPÖ treffen morgen Dienstag aufeinander. Teix betont dabei jetzt schon: „Ich habe gewonnen und stelle damit den Anspruch auf den Bürgermeistersessel für die nächsten vier Jahre“. Eine „Teilzeitlösung“ – die erste Hälfte er und dann Günther Kautz, kommt für ihn nicht in Frage. Und er hofft dabei, dass die gute Gesprächsbasis mit der SPÖ weiter anhält.