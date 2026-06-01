Keine 12, sondern 9 Stimmen trennen SPÖ von ÖVP

„Absolute Pattstellung“

Für SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz ist das eigentlich nun eine absolute Pattstellung. Für ihn geht es jetzt darum, mit allen zu reden. Ob er noch Bürgermeister werden möchte? „Nicht um jeden Preis“, so Kautz. Und auch eine Koalition mit der FPÖ sieht er kritisch. Denn wie Fiedler im Wahlkampf agiert habe, das habe ihm gar nicht gefallen. „Dann ist noch die Frage, ob Fiedler überhaupt bleibt. Denn wenn nicht, dann sind in den hinteren FPÖ-Reihen ziemlich viele Unerfahrene“, befürchtet Kautz und das sei für ihn dann schwierig.