Keine 12, sondern 9 Stimmen trennen SPÖ von ÖVP

Am gestrigen Wahltag siegte die ÖVP mit einer hauchdünnen Mehrheit von 12 Stimmen, einen Tag darauf liegen nur mehr 9 Stimmen zwischen den beiden Parteien. Jetzt starten die Koalitionsverhandlungen.
Der Wahlkrimi ist beendet. Die ÖVP freut sich, ihr Ziel, Erster zu werden, erreicht zu haben. Mit 1570 Stimmen liegen sie jedoch nur neun Stimmen vor der SPÖ.
„Absolute Pattstellung“
Für SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz ist das eigentlich nun eine absolute Pattstellung. Für ihn geht es jetzt darum, mit allen zu reden. Ob er noch Bürgermeister werden möchte? „Nicht um jeden Preis“, so Kautz. Und auch eine Koalition mit der FPÖ sieht er kritisch. Denn wie Fiedler im Wahlkampf agiert habe, das habe ihm gar nicht gefallen. „Dann ist noch die Frage, ob Fiedler überhaupt bleibt. Denn wenn nicht, dann sind in den hinteren FPÖ-Reihen ziemlich viele Unerfahrene“, befürchtet Kautz und das sei für ihn dann schwierig.
Teix ist „Vorzugsstimmenkaiser“
ÖVP-Bürgermeister Peter Teix freut sich vor allem über die vielen Vorzugsstimmen. Mit 907 ist er absoluter Spitzenreiter, gefolgt von Kautz mit 659 und Helmut Fiedler mit 508.
907 Vorzugsstimmen sind ein starkes Vertrauenssignal. Danke von Herzen an alle Neunkirchnerinnen und Neunkirchner, die mich persönlich unterstützt haben.
Peter Teix, ÖVP-Bürgermeister
Bild: Doris Seebacher
„Das Vorzugsstimmenergebnis sehe ich als Auftrag, ein neues Kapitel unserer Stadt aufzuschlagen und mit vollem Tatendrang voranzugehen. Jetzt heißt es, die Möglichkeiten überparteilicher Zusammenarbeit auszuloten, damit in Neunkirchen rasch wieder für unsere Stadt gearbeitet werden kann.“
37 Sitze gibt es im Gemeinderat. Eine Mehrheit braucht 19 Mandate. ÖVP und SPÖ hätten gemeinsam 24 Mandate, Schwarz und Blau 19, ebenso Rot und Blau.
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