Kinder waren zu laut: Pensionist feuert Schuss ab

Ein erzürnter Neunkirchner (84) hat Sonntagabend für einen großen Polizeieinsatz in der Stadt gesorgt. Weil ihm die Nachbarskinder zu laut waren, feuerte er mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Auch die Spezialeinheit Cobra rückte an.
Kurz nach 20 Uhr kam es zur wilden Szene in der Blätterstraßensiedlung in Neunkirchen. Der Pensionist dürfte sich durch spielende Kinder derart gestört gefühlt haben, dass er zur Schreckschusspistole griff. Der 84-Jährige feuerte damit einmal in die Luft.
Illegale Waffen gefunden
Ein Großeinsatz der Exekutive war die Folge, auch Cobra-Beamte rückten an. Der Mann kam danach freiwillig aus dem Haus. Bei einer Hausdurchsuchung wurden mehrere illegale Schusswaffen sichergestellt. „Der Mann wird der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt“, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen „NÖN“-Bericht.
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