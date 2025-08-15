„Hier gibt es weder Schlägereien noch Streit“

Die Hitze hat Wien weiter fest im Griff: Auf bis zu brütend heiße 37 Grad sollen die Temperaturen heute klettern. Die wohl beliebteste Art der Abkühlung ist und bleibt das kühle Nass. Während in Österreich vielerorts Zugänge gesperrt oder privatisiert werden, baut die Stadt Wien ihre kostenlosen Badeplätze sogar laufend aus. Wie beliebt diese sind, zeigt sich beim „Krone“-Lokalaugenschein auf und rund um die Donauinsel, Wiens heimlichen 24. Bezirk. Den es eigentlich nie hätte geben sollen.