„Hier gibt es weder Schlägereien noch Streit“

„Handel wird hier immer an den Pranger gestellt“
Tiroler WK-Obmann:
Das Baden in der Natur erfreut sich größter Beliebtheit: von der Donauinsel über die Alte und Neue Donau. Die „Krone“ hat die Gratisbadeplätze getestet.
Die Hitze hat Wien weiter fest im Griff: Auf bis zu brütend heiße 37 Grad sollen die Temperaturen heute klettern. Die wohl beliebteste Art der Abkühlung ist und bleibt das kühle Nass. Während in Österreich vielerorts Zugänge gesperrt oder privatisiert werden, baut die Stadt Wien ihre kostenlosen Badeplätze sogar laufend aus. Wie beliebt diese sind, zeigt sich beim „Krone“-Lokalaugenschein auf und rund um die Donauinsel, Wiens heimlichen 24. Bezirk. Den es eigentlich nie hätte geben sollen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.