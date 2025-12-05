Vorteilswelt
Nächste Tage kritisch

Drama um Meghans Vater: Unterschenkel amputiert!

Royals
05.12.2025 08:56
Herzogin Meghan als junges Mädchen – strahlend an der Seite ihres Vaters Thomas Markle. Jetzt ...
Herzogin Meghan als junges Mädchen – strahlend an der Seite ihres Vaters Thomas Markle. Jetzt liegt er auf den Philippinen im Krankenhaus. Unklar ist, ob sie Kontakt aufgenommen hat.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schock auf den Philippinen! Thomas Markle (81), Vater von Herzogin Meghan, kämpft nach einer dramatischen Not-Operation um sein Leben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, musste ihm das linke Bein unterhalb des Knies amputiert werden. 

Jetzt warnen die Ärzte: „Die nächsten 48 bis 72 Stunden sind entscheidend.“ 

Gewebe abgestorben! Lebensgefahr!
Ein Blutgerinnsel hatte die Durchblutung im linken Bein komplett blockiert. Die Haut verfärbte sich erst blau, dann schwarz – das Gewebe begann abzusterben. Lebensgefahr!

Sein Sohn Thomas Markle Jr., der ihn seit Monaten pflegt, schildert die Panik-Minuten: „Die Ärzte sagten: Jetzt operieren oder er stirbt. Sein Bein war schwarz, totes Gewebe. Es gab keine Wahl.“

Lesen Sie auch:
Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan, liegt nach einer Not-OP in einem Spital auf den ...
Sorge um Thomas Markle
Not-OP! Herzogin Meghans Papa kämpft um sein Leben
04.12.2025

Markle wurde zunächst in ein kleines Krankenhaus gebracht, dann per Ambulanz in ein größeres Klinikum nach Cebu verlegt. Dort kämpften die Ärzte drei Stunden lang im OP um sein Leben.

Ärzte extrem besorgt
Doch der Albtraum ist noch nicht vorbei: Thomas Sr. muss sich nun einem weiteren Eingriff unterziehen. Diesmal sollen Ärzte ein weiteres Blutgerinnsel im linken Oberschenkel entfernen. „Die Ärzte sind extrem besorgt“, so Tom Jr.

Der 81-jährige ehemalige Hollywood-Lichttechniker liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist stabil, aber kritisch. Besonders bitter: Zu Tochter Meghan hat er seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018 keinen Kontakt mehr. Er hat seinen Schwiegersohn Harry nie getroffen, ebenso wenig seine Enkel Archie (6) und Lilibet (4).

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben keinen Kontakt zu Thomas Markle, der weder seinen ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry haben keinen Kontakt zu Thomas Markle, der weder seinen Schwiegersohn, noch seine Enkel je getroffen hat.(Bild: AP/Dominic Lipinski)

Im Mai wurde bekannt, dass Tom Jr. mit seinem Vater  auf die philippinische Insel Cebu gezogen ist. Die beiden sollen sich dort ein Apartment mit zwei Zimmern teilen. Es hieß, Meghans Halbbruder schreibe dort ein Enthüllungsbuch, während er sich um seinen Vater kümmert. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
