Drama um Meghans Vater: Unterschenkel amputiert!

Schock auf den Philippinen! Thomas Markle (81), Vater von Herzogin Meghan, kämpft nach einer dramatischen Not-Operation um sein Leben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, musste ihm das linke Bein unterhalb des Knies amputiert werden.
Jetzt warnen die Ärzte: „Die nächsten 48 bis 72 Stunden sind entscheidend.“
Gewebe abgestorben! Lebensgefahr!
Ein Blutgerinnsel hatte die Durchblutung im linken Bein komplett blockiert. Die Haut verfärbte sich erst blau, dann schwarz – das Gewebe begann abzusterben. Lebensgefahr!
Sein Sohn Thomas Markle Jr., der ihn seit Monaten pflegt, schildert die Panik-Minuten: „Die Ärzte sagten: Jetzt operieren oder er stirbt. Sein Bein war schwarz, totes Gewebe. Es gab keine Wahl.“
Markle wurde zunächst in ein kleines Krankenhaus gebracht, dann per Ambulanz in ein größeres Klinikum nach Cebu verlegt. Dort kämpften die Ärzte drei Stunden lang im OP um sein Leben.
Ärzte extrem besorgt
Doch der Albtraum ist noch nicht vorbei: Thomas Sr. muss sich nun einem weiteren Eingriff unterziehen. Diesmal sollen Ärzte ein weiteres Blutgerinnsel im linken Oberschenkel entfernen. „Die Ärzte sind extrem besorgt“, so Tom Jr.
Der 81-jährige ehemalige Hollywood-Lichttechniker liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist stabil, aber kritisch. Besonders bitter: Zu Tochter Meghan hat er seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018 keinen Kontakt mehr. Er hat seinen Schwiegersohn Harry nie getroffen, ebenso wenig seine Enkel Archie (6) und Lilibet (4).
Im Mai wurde bekannt, dass Tom Jr. mit seinem Vater auf die philippinische Insel Cebu gezogen ist. Die beiden sollen sich dort ein Apartment mit zwei Zimmern teilen. Es hieß, Meghans Halbbruder schreibe dort ein Enthüllungsbuch, während er sich um seinen Vater kümmert.
