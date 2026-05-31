Motorradfahrt ohne Helm und Schein endet im Spital

Am Sonntag kam es in Friesach zu einem Verkehrsunfall mit einem 17-jährigen Motorradlenker, der ohne entsprechende Lenkberechtigung und ohne Sturzhelm unterwegs war. Auch in Villach-Landskron stürzte ein 16-Jähriger mit seinem Moped.
Ein 17-jähriger Klagenfurter war am Sonntag um 11 Uhr auf einer Gemeindestraße in Friesach mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad unterwegs, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Lenkberechtigung für diese Fahrzeugklasse war. Außerdem trug er keinen Sturzhelm.
Im Zuge eines Fahrfehlers kam der Jugendliche zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht. „Als Zeuge konnte ein 16-jähriger aus Friesach (Sohn des Motorradbesitzers) ausgeforscht werden, welcher das Motorrad für die Fahrt zur Verfügung gestellt hatte“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.
16-jähriger Mopedfahrer verletzt
Etwas später, um 15.15 Uhr, kam es in Villach-Landskron zu einem Verkehrsunfall mit einem Moped. Ein 16-jähriger Lenker war mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße unterwegs. Aufgrund eines vor ihm plötzlich abbremsenden schwarzen Vans aus Deutschland musste er eine Notbremsung einleiten, „wobei ihm der Vorderreifen wegrutschte und er zu Sturz kam“, so die Landespolizei Kärnten.
Ein Kontakt mit dem Pkw kam nicht zustande. Der Van setzte seine Fahrt fort. Der 18-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Weitere Erhebungen folgen.
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