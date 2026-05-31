Motorradfahrt ohne Helm und Schein endet im Spital

16-jähriger Mopedfahrer verletzt

Etwas später, um 15.15 Uhr, kam es in Villach-Landskron zu einem Verkehrsunfall mit einem Moped. Ein 16-jähriger Lenker war mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße unterwegs. Aufgrund eines vor ihm plötzlich abbremsenden schwarzen Vans aus Deutschland musste er eine Notbremsung einleiten, „wobei ihm der Vorderreifen wegrutschte und er zu Sturz kam“, so die Landespolizei Kärnten.