Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

ORF-Krampfung | Was zum Himmel stinkt

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

ORF-Krampfung. Die Kritik am Bestellungsvorgang für den nächsten ORF-Generaldirektor wird immer lauter. Leserbrief-Schreiber Heinz Vielgrader replizierte auf meinen sonntäglichen „Brief an die Leser“. Er findet auch, „dass alles, was sich um den neuen Mann für den Posten des ORF-Generals abspielt, schon jetzt zum großen Vertrauensverlust für Stockers Kandidaten Pig wird“ und spielt auf die Mauscheleien, Intrigen und den Kuhhandel an. Vielgrader wörtlich: „Wenn wir ORF-Seher und -Kunden nur die Erwähnung dieser Stiftungsräte oder gar den Namen dieses Pius mitbekommen, der angeblich 2,5 Mio.€ Pensionsabfindung will, krampft es uns zusammen. Wir verlieren jeden Glauben daran, dass es jemals wieder besser wird im ORF.„ Denn Besserung, meint unser Leser, könne nur eintreten, „wenn die ganze alte Garde verschwindet und durch neue unparteiische bzw. unpolitische Frauen oder Männer ersetzt wird„. Danach allerdings sieht es derzeit so ganz und gar nicht aus.

0 Kommentare

Was zum Himmel stinkt. Bemerkenswert auch, worauf ein anderer Leserbriefschreiber, Fritz Hiersche aus Reisenberg, hinweist. Er meint zur sich abzeichnenden Entscheidung über den ORF-General: „Was oder wo ist der Unterschied zwischen der ORF-Direktorenwahl und der Wahl eines Verantwortlichen beim Finanzamt Braunau, wo es eine (nicht rechtskräftige) Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs gab? Beides stinkt zum Himmel und zeigt, wie bei uns in der Politik gehandelt wird.“ Da solle man den Verantwortlichen trauen, fragt sich nicht nur der Leserbriefschreiber, der auch meint: „Das Ganze ließe sich fortsetzen, mit Postenbesetzungen in allen Parteien und Ämtern.“

Kommen Sie gut durch den Montag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
31.05.2026 22:07
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wehren voll gefordert
Wilde Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
Marcel ist querschnittgelähmt – er kann nur sprechen und seine Hände bewegen.
„Es ist bezeichnend“
Marcels Geschichte löst großes Mitgefühl aus
Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie es zu dem mysteriösen Mord an neun Mitgliedern des ...
Krone Plus Logo
Gerüchteküche brodelt
Was geschah in Nepal? Das Massaker im Königspalast
Bewegt sich etwas?
Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“
Felix Gall
Osttiroler überzeugend
Historisch! Gall beendet Giro d’Italia als Zweiter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
119.386 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
113.111 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
107.974 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1199 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1103 mal kommentiert
Archivbild
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
932 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Bewegt sich etwas?
Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“
Spannender Wahlausgang
ÖVP siegt hauchdünn vor der SPÖ, gefolgt von FPÖ
Diskutieren Sie mit!
Wehrdienst-Debatte: Welches Modell ist fair?
Krone Plus Logo
Gerüchteküche brodelt
Was geschah in Nepal? Das Massaker im Königspalast
Diskutieren Sie mit!
Wer darf an unseren Unis sprechen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf