Ironman-Siegerin kann beim Heimevent nicht starten

Nach ihrem Premierensieg im Vorjahr in Mexiko legt Ironman-Ass Lisa Perterer am Samstag beim Pro-Series-Event in Texas (USA) wieder los. Mit großen Ambitionen: „Ich hoffe erneut auf einen Podiumsplatz.“ Ärgerlich nur, dass beim großen Höhepunkt in ihrer Heimat Kärnten erneut die Herren bevorzugt werden.