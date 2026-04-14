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Saisonstart in Texas

Ironman-Siegerin kann beim Heimevent nicht starten

Sport-Mix
14.04.2026 18:27
Lisa Perterer hat sich auf die Ironman-Langdistanz spezialisiert.
Lisa Perterer hat sich auf die Ironman-Langdistanz spezialisiert.(Bild: Ironman/Perterer)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Marcel Santner und Stefan Plieschnig

Nach ihrem Premierensieg im Vorjahr in Mexiko legt Ironman-Ass Lisa Perterer am Samstag beim Pro-Series-Event in Texas (USA) wieder los. Mit großen Ambitionen: „Ich hoffe erneut auf einen Podiumsplatz.“ Ärgerlich nur, dass beim großen Höhepunkt in ihrer Heimat Kärnten erneut die Herren bevorzugt werden.

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Der Ironman in Klagenfurt zählt mit seiner malerischen Kulisse am Wörthersee zu den schönsten weltweit. Jährlich kommen rund 3000 Athleten aus der ganzen Welt nach Kärnten, um die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon zu absolvieren.

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