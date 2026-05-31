Gemeinde bekommt nach vier Jahren Postpartner

Ab 7. Juli wird nun Trafikant Vinzenz Pruntsch wieder als Postpartner auftreten. Die Trafik direkt gegenüber des Gemeindeamtes ist ohnehin beliebt und war auch bereits in der Vergangenheit Poststelle. Krainz: „Mein besonderer Dank gilt Vinzenz Pruntsch, der mit viel Engagement und finanziellem Aufwand diese Postrückkehr ermöglicht hat.“ Gerade als Tourismusgemeinde sei das ein wichtiges Zeichen.