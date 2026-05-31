Gemeinde bekommt nach vier Jahren Postpartner

Vier Jahre lang hat es gedauert, nun ist es endlich so weit: St. Kanzian bekommt ihren Postpartner zurück. Wie bereits in der Vergangenheit dürfen ab Juli wieder Pakete und Briefe bei Trafikant Vinzenz Pruntsch abgegeben werden.
„Die Rückkehr der Post ist ein großer Erfolg für die Gemeinde“, freut sich Bürgermeister Thomas Krainz. Immerhin vier Jahre ärgerten sich die St. Kanzianer, weil es im Ort keine Möglichkeit gab, Briefe oder Pakete aufzugeben. Lange wurden mit den Verantwortlichen Gespräche geführt, Verträge ausgetüftelt.
Ab 7. Juli wird nun Trafikant Vinzenz Pruntsch wieder als Postpartner auftreten. Die Trafik direkt gegenüber des Gemeindeamtes ist ohnehin beliebt und war auch bereits in der Vergangenheit Poststelle. Krainz: „Mein besonderer Dank gilt Vinzenz Pruntsch, der mit viel Engagement und finanziellem Aufwand diese Postrückkehr ermöglicht hat.“ Gerade als Tourismusgemeinde sei das ein wichtiges Zeichen.
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