Spannendes Rittern um Rathausamt in Neunkirchen

Für die Bürger von Neunkirchen geht es nach 2025 heute erneut an die Urnen: ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen und die Liste „Wir für Neunkirchen“ (WfN) stellen sich der Gemeinderatswahl. Insgesamt sind 9.690 Bürger wahlberechtigt. Pro Wähler dürfen fünf Vorzugsstimmen vergeben werden, die jedoch auch der gewählten Partei angehören müssen. Diesmal wurden 982 Wahlkarten ausgegeben, bei der Wahl im Jahr 2025 waren es knapp über 700.