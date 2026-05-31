Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute wird gewählt

Spannendes Rittern um Rathausamt in Neunkirchen

Niederösterreich
31.05.2026 06:00
Vorraussichtlich ab 17 Uhr wird das Wahlergebnis bekanntgegeben werden.
Vorraussichtlich ab 17 Uhr wird das Wahlergebnis bekanntgegeben werden.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, ZVG)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Heute dürfen 9.960 Neunkirchner ihren neuen Gemeinderat wählen. Fünf Parteien stehen am Wahlzettel. Und es könnte spannend werden, denn vor allem die FPÖ hat in Sachen Wahlwerbung alle Register gezogen, um Spitzenkandidat Helmut Fiedler als nächsten Bürgermeister in der Bezirkshauptstadt zu sehen. 

0 Kommentare

Für die Bürger von Neunkirchen geht es nach 2025 heute erneut an die Urnen: ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen und die Liste „Wir für Neunkirchen“ (WfN) stellen sich der Gemeinderatswahl. Insgesamt sind 9.690 Bürger wahlberechtigt. Pro Wähler dürfen fünf Vorzugsstimmen vergeben werden, die jedoch auch der gewählten Partei angehören müssen. Diesmal wurden 982 Wahlkarten ausgegeben, bei der Wahl im Jahr 2025 waren es knapp über 700.

Die FPÖ konnte bei der Wahl im Vorjahr große Gewinne verzeichnen. Diesmal rittern fünf Parteien ...
Die FPÖ konnte bei der Wahl im Vorjahr große Gewinne verzeichnen. Diesmal rittern fünf Parteien um den Einzug in den Gemeinderat.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gewählt werden kann von 7 bis 15 Uhr in Neunkirchen, in den beiden Ortsteilen Peisching und Mollram muss die Stimme bereits bis 13 Uhr abgegeben werden. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird gegen 17 Uhr gerechnet.

Warum schon wieder Wahlen?
Auslöser der Neuwahl waren politische Turbulenzen, die Neunkirchen nach der letzten Wahl erschütterten. Besonders der Zerfall der FPÖ-Fraktion nach parteiinternen Konflikten sorgte für Unruhe. Nachdem weniger als zwei Drittel der Gemeinderatssitze besetzt waren, musste die Stadtführung die Neuwahl veranlassen.

Bleibt Peter Teix Bürgermeister?
Zum Stadtchef wurde im Dezember schließlich Peter Teix (ÖVP) gewählt. Heute entscheiden die Wähler, wie die politische Zukunft Neunkirchens aussehen wird und ob der neue Bürgermeister bald Peter Teix, Günther Kautz (SPÖ), Helmut Fiedler (FPÖ), Marcus Berlosnig (WfN) oder vielleicht sogar Johannes Benda (Grüne) heißen wird. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
31.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.034 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
103.399 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
87.112 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1835 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1486 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1162 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf