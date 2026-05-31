Spannendes Rittern um Rathausamt in Neunkirchen

Heute dürfen 9.960 Neunkirchner ihren neuen Gemeinderat wählen. Fünf Parteien stehen am Wahlzettel. Und es könnte spannend werden, denn vor allem die FPÖ hat in Sachen Wahlwerbung alle Register gezogen, um Spitzenkandidat Helmut Fiedler als nächsten Bürgermeister in der Bezirkshauptstadt zu sehen.
Für die Bürger von Neunkirchen geht es nach 2025 heute erneut an die Urnen: ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen und die Liste „Wir für Neunkirchen“ (WfN) stellen sich der Gemeinderatswahl. Insgesamt sind 9.690 Bürger wahlberechtigt. Pro Wähler dürfen fünf Vorzugsstimmen vergeben werden, die jedoch auch der gewählten Partei angehören müssen. Diesmal wurden 982 Wahlkarten ausgegeben, bei der Wahl im Jahr 2025 waren es knapp über 700.
Gewählt werden kann von 7 bis 15 Uhr in Neunkirchen, in den beiden Ortsteilen Peisching und Mollram muss die Stimme bereits bis 13 Uhr abgegeben werden. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird gegen 17 Uhr gerechnet.
Warum schon wieder Wahlen?
Auslöser der Neuwahl waren politische Turbulenzen, die Neunkirchen nach der letzten Wahl erschütterten. Besonders der Zerfall der FPÖ-Fraktion nach parteiinternen Konflikten sorgte für Unruhe. Nachdem weniger als zwei Drittel der Gemeinderatssitze besetzt waren, musste die Stadtführung die Neuwahl veranlassen.
Bleibt Peter Teix Bürgermeister?
Zum Stadtchef wurde im Dezember schließlich Peter Teix (ÖVP) gewählt. Heute entscheiden die Wähler, wie die politische Zukunft Neunkirchens aussehen wird und ob der neue Bürgermeister bald Peter Teix, Günther Kautz (SPÖ), Helmut Fiedler (FPÖ), Marcus Berlosnig (WfN) oder vielleicht sogar Johannes Benda (Grüne) heißen wird.
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