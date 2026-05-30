Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlacht ohne Schlamm

Mit wenig Geld für die Zukunft der Stadt kämpfen

Niederösterreich
30.05.2026 07:30
Marcus Berlosnig (3. v. l.) mit seinem Team der Liste „Wir für Neunkirchen“.
Marcus Berlosnig (3. v. l.) mit seinem Team der Liste „Wir für Neunkirchen“.(Bild: ZVG &quot;Wir für Neunkirchen&quot;)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Als abtrünnige Partei der FPÖ hält die Liste „Wir für Neunkirchen“ jetzt sieben Mandate. Ob davon wieder einige zurück an die FPÖ fallen werden, wird sich bereits morgen zeigen. Beim Wahlkampfbudget wurde gespart, dafür setzte man auf viel mehr persönliche Kontakte. 

0 Kommentare

Fast ruhig war es im Wahlkampf der ehemaligen Blauen rund um den Juristen und Vizebürgermeister Marcus Berlosnig. Keine Wahlplakate, die das Stadtbild prägen, keine polternden Wahlkampftöne wie sie seit Wochen von seiner ehemaligen Partei, der FPÖ, zu vernehmen sind. „Bis jetzt haben wir etwa 6000 Euro für Wahlwerbung ausgegeben“, so der Vizebürgermeister – Geld, das er aus seiner eigenen Kasse erst mal vorgestreckt hat.

Sparsamer Wahlkampf mit nur 6.000 Euro
„Wir haben uns gegen Wahlplakate entschieden“, so Berlosnig, der – nach dem Ausschluss aus der FPÖ – mit der Bürgerliste „Wir für Neunkirchen“ am Sonntag, an den Start geht. Und: „Wir sind fleißig auf der Straße unterwegs, reden mit den Leuten und verteilen unsere Flyer“. Für ihn steht fest, dass der Sparkurs fortgesetzt werden muss und er ist stolz darauf, dies auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner ÖVP geschafft zu haben. „Die Schlammschlacht, die jetzt tobt, ist genau das, was niemand wollte“, so Berlosnig.

+1
Fotos

Kritik an Fiedlers Wahlwerbung in Bundesheeruniform
Mit Helmut Fiedler hatte er während des Wahlkampfes keinen persönlichen Kontakt. Ärgerlich findet er, dass dieser in militärischer Uniform auf Facebook Wahlwerbung betrieb. „Gerade das Bundesheer genießt besonderes Vertrauen in der Bevölkerung, das durch politische Instrumentalisierung nicht beeinträchtigt werden darf“, so Berlosnig.

Fiedler rechtfertigt Postings mit „Fehler eines Mitarbeiters“
„Dieser Fehler ist leider einem Mitarbeiter passiert, dem diese Fotos ,hineingerutscht’ sind“, rechtfertigt sich FPÖ-Spitzenkandidat Helmut Fiedler. Er betont, sie nach 20 Minuten sofort wieder gelöscht zu haben. „Ich wurde von zuständiger Stelle darüber belehrt und habe mich dafür entschuldigt“. Das wurde auch von Seiten des Verteidigungsministeriums bestätigt: „Nachdem die Postings sofort wieder gelöscht wurden, wurde von einem Disziplinarverfahren abgesehen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.05.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
94.925 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.048 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
85.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1787 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1386 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Trump will nun sogar Verbündete „in Luft jagen“
720 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump droht nun sogar schon seinen eigenen Verbündeten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf