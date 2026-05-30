Mit wenig Geld für die Zukunft der Stadt kämpfen

Sparsamer Wahlkampf mit nur 6.000 Euro

„Wir haben uns gegen Wahlplakate entschieden“, so Berlosnig, der – nach dem Ausschluss aus der FPÖ – mit der Bürgerliste „Wir für Neunkirchen“ am Sonntag, an den Start geht. Und: „Wir sind fleißig auf der Straße unterwegs, reden mit den Leuten und verteilen unsere Flyer“. Für ihn steht fest, dass der Sparkurs fortgesetzt werden muss und er ist stolz darauf, dies auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner ÖVP geschafft zu haben. „Die Schlammschlacht, die jetzt tobt, ist genau das, was niemand wollte“, so Berlosnig.