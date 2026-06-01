Hitzewarnungen sollen künftig noch präziser werden

„Pflegeheime, Krankenhäuser oder Schulen können sich bei uns melden, um noch genauere Hitzeprognosen mit längerer Vorlaufzeit für ihren Standort zu bekommen“, erklärt die Meteorologin. Zudem sollen alle Hitzewarnungen der Geosphere künftig in noch „höherer zeitlicher und räumlicher Auflösung“ dargestellt werden. Vor allem älteren Menschen, Schwangeren oder Personen mit Vorerkrankungen will man so noch bessere Orientierung geben. „Da lässt sich noch viel machen“, ist Kriegler optimistisch.