USA wollen Migranten über Guantánamo abschieben

Die US-Regierung versucht seit Trumps Amtsantritt, mehr in den USA lebende Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Die Nutzung des auf Kuba gelegenen US-Marinestützpunkts in diesem Zusammenhang gilt als Signal für die rigorose Verschärfung des Vorgehens der Grenzschutzbehörden. Ende Februar etwa hatten die USA 177 Menschen aus Venezuela, die an der US-Südgrenze aufgegriffen und vorübergehend in Guantánamo festgehalten worden waren, nach Honduras ausgeflogen.