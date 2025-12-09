Porsche schenkte seiner Gattin Immobilienimperium

Wie kann man jemandem eine Freude machen, der vermeintlich schon alles hat? Automobil-Magnat Wolfgang Porsche ehelichte Ende November seine ebenfalls schwerreiche Langzeitpartnerin Gabriele Prinzessin zu Leiningen. Als Hochzeitsgeschenk an seine Liebste übertrug Porsche gleich mehrere Immobilien an seine Herzensdame.
Wie dem Portal North Data, einem europäischen Anbieter von Unternehmensdaten, zu entnehmen ist, ist Gabriele Prinzessin zu Leiningen seit Anfang Dezember Geschäftsführerin der CG17 Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG. Wolfgang Porsche ist aus der Firma gänzlich ausgeschieden. Seit Anfang Dezember lenkt nun seine vierte Ehefrau die Geschicke des Immobilienimperiums ganz alleine.
Konkret verbergen sich hinter der Firma mit dem sperrigen Namen gleich mehrere Immobilien. Das will die deutsche BILD-Zeitung wissen. Darunter unter anderem zwei Häuser auf Mallorca (eines im Wert von 18 Millionen Euro und eines im Wert von knapp 25 Millionen Euro). Zwei Anwesen in Südafrika sollen auch noch zu dem prallen Portfolio gehören.
Für Wolfgang Porsche ist es bereits die vierte Ehe. Gabriele Prinzessin zu Leiningen besiegelte mit der standesamtlichen Trauung in Salzburg Ende November ihre dritte Ehe. Sie war zuvor mit Religionsführer Karim Aga Khan IV. verheiratet.
Kinder bei Eheschließung nicht dabei
Die Frischvermählten bringen bereits erwachsene Kinder mit in die Ehe. Porsche hat vier Kinder aus seinen früheren Ehen, Leiningen zwei. Bei der Hochzeit inklusive Feier in kleinem Kreise in einem Privatgarten in Salzburg waren diese aber nicht zugegen.
