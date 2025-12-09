Porsche schenkte seiner Gattin Immobilienimperium

Konkret verbergen sich hinter der Firma mit dem sperrigen Namen gleich mehrere Immobilien. Das will die deutsche BILD-Zeitung wissen. Darunter unter anderem zwei Häuser auf Mallorca (eines im Wert von 18 Millionen Euro und eines im Wert von knapp 25 Millionen Euro). Zwei Anwesen in Südafrika sollen auch noch zu dem prallen Portfolio gehören.