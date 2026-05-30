Manöver trotz Überholverbot: Familienauto gerammt!

Überholverbot missachtet

In einer 80er-Zone, in der zudem Überholverbot gilt, passierte es dann. Einer der 18-Jährigen setzte zum Überholen an. „Er überholte zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und dann das Auto des anderen 18-Jährigen. Aufgrund des entgegenkommenden Pkw des Deutschen konnte der überholende Österreicher nicht mehr rechtzeitig auf seinen Fahrstreifen wechseln und prallte seitlich versetzt frontal in den Wagen des Deutschen“, schildert die Polizei den Unfallhergang.