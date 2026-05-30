Warum Niederösterreichs Luft jetzt sauberer ist

Hinter dem größten Bundesland folgen Wien mit minus 34 Prozent sowie Kärnten und die Steiermark mit jeweils 33 Prozent weniger. Während viele Regionen Europas noch mit hohen Energiepreisen, fossilen Abhängigkeiten und politischen Unsicherheiten kämpfen, zeigt sich, dass der Umbau des Energiesystems in Niederösterreich Realität geworden ist.