Mann (39) stürzte mit aufgemotztem E-Scooter

Eine Verkehrsstreife wurde am Montag gegen 11.40 Uhr zu einer Unfallstelle in Wels beordert, weil dort ein 39-jähriger Pole mit seinem E-Scooter zu Sturz gekommen war. Laut Angaben des Lenkers hatte ein vor ihm fahrender Lkw plötzlich abgebremst, woraufhin der Scooter-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen war.