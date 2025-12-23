Mann (39) stürzte mit aufgemotztem E-Scooter

Bis zu 68 km/h schnell kann ein in Wels (Oberösterreich) wohnender Pole mit seinem getunten E-Scooter fahren. Am Montag dürfte dem Mann überhöhte Geschwindigkeit aber zum Verhängnis geworden sein. Er stürzte schwer, nachdem ein vor ihm fahrender Lkw-Lenker gebremst hatte.
Eine Verkehrsstreife wurde am Montag gegen 11.40 Uhr zu einer Unfallstelle in Wels beordert, weil dort ein 39-jähriger Pole mit seinem E-Scooter zu Sturz gekommen war. Laut Angaben des Lenkers hatte ein vor ihm fahrender Lkw plötzlich abgebremst, woraufhin der Scooter-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen war.
Am Rollenprüfstand
Der in Wels wohnende Mann kam daraufhin zu Sturz und wurde verletzt ins Klinikum Wels gebracht. Aufgrund von Auffälligkeiten am E-Scooter wurde das Gefährt einer Kontrolle am Rollenprüfstand unterzogen. Dabei erreichte der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 68 km/h. Mehrere Anzeigen werden erstattet.
