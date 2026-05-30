Ortschefs müssen Streuner nicht kastrieren lassen

Wer in Österreich eine Hauskatze besitzt, die regelmäßig ins Freie darf, muss sie auch kastrieren lassen. Das steht in der 2. Tierhaltungsverordnung im Tierschutzgesetz. Streuner hingegen haben keinen Besitzer, und kommen daher auch nicht im Gesetzestext vor. Auch in Wien, aber noch mehr am Land führt das zu Problemen. Katzen vermehren sich unkontrolliert, bekommen Krankheiten und jagen – allein aus Hunger – auch bedrohte Vogelarten.