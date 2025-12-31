Steirischer Plan für mehr Windkraft liegt bald vor

Das bisher letzte Programm stammt aus dem Jahr 2019. Man sei in den finalen Detailarbeiten, heißt es aus den Regierungsbüros. Und man betont: Das im Regierungsprogramm gesteckte Ziel von 400 Megawatt zusätzlicher Leistung bis zum Jahr 2030 werde – zumindest am Papier – sogar übertroffen. In der Landtagssitzung im Oktober sprach der für Regionalentwicklung zuständige Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) von 32 potenziellen Standorten, die noch in Sachen Wildökologie und Umweltschutz detailliert untersucht werden. In erster Linie dürfte es sich wohl um eine Erweiterung bestehender Vorrangzonen handeln.