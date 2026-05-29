So will das „Xeis“ im Sommer bei Gästen punkten

Bibliothek bei Nacht und Eröffnung von Schloss Röthelstein

Auch das Benediktinerstift Admont mit der größten Klosterbibliothek der Welt liegt in der Erlebnisregion. Im August und September werden besondere „Bibliothek bei Nacht“-Führungen (Freitags um 21 Uhr) veranstaltet.

Und: Das Jufa-Hotel Schloss Röthelstein soll, nachdem es 2024 schließen musste, in wenigen Wochen wiedereröffnen. Jufa-Gründer Gerhard Wendl sagt: „Ich bin begeistert von der kreativen und erfrischenden Energie, mit der im Gesäuse gearbeitet wird.“