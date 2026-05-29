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„Ein kleiner Verein“

Wilder Transfer-Streit! Atletico attackiert Barca

La Liga
29.05.2026 14:25
Julian Alvarez steht aktuell im Fokus.
Julian Alvarez steht aktuell im Fokus.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fronten sind verhärtet! Weil der FC Barcelona weiter seine Fühler nach Stürmer-Star Julian Alvarez ausstreckt, gibt’s nun einen Seitenhieb von Atletico Madrid.

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Die „Rojiblancos“ haben die ständigen Gerüchte um Julian Alvarez satt, wie Quellen gegenüber der „AS“ berichten. Der Verein betont, dass keinerlei Absicht bestehe, den Argentinier zu verkaufen.

„Wir haben genug von monatelangen Lügen, Halbwahrheiten oder erfundenen Nachrichten wie dem Kauf von Häusern in Barcelona oder absurden Fragen an unsere Spieler“, wird der Klub zitiert. „Barcelona hat sich in dieser ganzen Julian-Sache wie ein kleiner Verein verhalten!“ Eine deutliche Botschaft in Richtung der Katalanen.

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