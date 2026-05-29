Wilder Transfer-Streit! Atletico attackiert Barca

Die Fronten sind verhärtet! Weil der FC Barcelona weiter seine Fühler nach Stürmer-Star Julian Alvarez ausstreckt, gibt’s nun einen Seitenhieb von Atletico Madrid.
Die „Rojiblancos“ haben die ständigen Gerüchte um Julian Alvarez satt, wie Quellen gegenüber der „AS“ berichten. Der Verein betont, dass keinerlei Absicht bestehe, den Argentinier zu verkaufen.
„Wir haben genug von monatelangen Lügen, Halbwahrheiten oder erfundenen Nachrichten wie dem Kauf von Häusern in Barcelona oder absurden Fragen an unsere Spieler“, wird der Klub zitiert. „Barcelona hat sich in dieser ganzen Julian-Sache wie ein kleiner Verein verhalten!“ Eine deutliche Botschaft in Richtung der Katalanen.
Nach Gordon soll Alvarez kommen
Barcelona startet aktuell eine Transfer-Offensive: Der Wechsel von Newcastle-Kicker Anthony Gordon ist so gut wie fix. Jetzt soll auch noch Alvarez kommen. Der Vertrag des Weltmeisters läuft bei Atletico noch bis 2030. Und die Worte der Madrilenen zeigen, der Deal wird kein leichtes Unterfangen ...
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