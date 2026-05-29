Wilder Transfer-Streit! Atletico attackiert Barca

Nach Gordon soll Alvarez kommen

Barcelona startet aktuell eine Transfer-Offensive: Der Wechsel von Newcastle-Kicker Anthony Gordon ist so gut wie fix. Jetzt soll auch noch Alvarez kommen. Der Vertrag des Weltmeisters läuft bei Atletico noch bis 2030. Und die Worte der Madrilenen zeigen, der Deal wird kein leichtes Unterfangen ...