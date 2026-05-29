Dämpfer für Wiesberger bei Austrian Alpine Open

Wiesberger unterliefen auf seinen ersten neun Löchern drei Schlagverluste bei nur einem Birdie. Danach kämpfte sich der 40-Jährige zurück und drehte das Score mit drei weiteren Birdies unter Par. Sichtlich angefressen kam der 40-Jährige danach in die Interviewzone und zitierte Rory McIlroy: „Ein sehr guter Spieler hat vor zwei Wochen zu seiner Runde gesagt ‘Shit!‘. Das fasst es ziemlich gut zusammen.“ Er habe zu viele Chancen liegen lassen, so Wiesberger. „Heute wäre etwas Richtung 65 oder 66 möglich gewesen – ein Tag zum Abschreiben, hoffentlich der Schlechteste diese Woche.“