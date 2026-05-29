Teamkollegen verraten kuriosen Laimer-Spitznamen

Schließlich kommt auch noch Laimer selbst zu Wort und erklärt mit einem leicht gequälten Lächeln: „Ja, wenn sie ganz lustig sein wollen. Aber in diesem Sinne ist es ja positiv gemeint. Es ist ja nicht immer positiv konnotiert, aber in dem Sinn haben sie es schon positiv zurechtgebogen und dann stört es mich nicht“, lacht der ÖFB-Teamspieler.