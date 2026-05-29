Teamkollegen verraten kuriosen Laimer-Spitznamen

Konrad Laimer hat bei den Bayern nicht nur den Spitznamen „Konni“, wie seine Teamkollegen in einem launigen Instagram-Video anlässlich seines Geburtstages verraten haben. Der ÖFB-Kicker selbst kann über seinen tierischen Zusatznamen nur schmunzeln.
„Der Spitzname von Konrad Laimer? Den nennen wir auch Hund“, verrät Bayern-Teamkollege Minjae Kim in einem Video, das die Münchner anlässlich des Geburtstages von Laimer auf Instagram gepostet haben. Der Südkoreaner kann sich dabei das Grinsen nicht verkneifen.
„Weil er die Gegenspieler immer jagt“
Auch Raphael Guerreiro bestätigt den tierischen Spitznamen. „Ja, wenn wir es sehr lustig haben, nennen wir Konni manchmal ‚kleinen Hund‘ – aber nicht im respektlosen Sinn“, lacht der Portugiese, während Kollege Kim erklärt: „Ja, weil er die Gegenspieler immer wie ein Hund jagt.“
Schließlich kommt auch noch Laimer selbst zu Wort und erklärt mit einem leicht gequälten Lächeln: „Ja, wenn sie ganz lustig sein wollen. Aber in diesem Sinne ist es ja positiv gemeint. Es ist ja nicht immer positiv konnotiert, aber in dem Sinn haben sie es schon positiv zurechtgebogen und dann stört es mich nicht“, lacht der ÖFB-Teamspieler.
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