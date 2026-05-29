Ja, wen umarmt Lamine Yamal hier denn so herzhaft?

Viele Hoffnungen, wenige Spiele

Für Spaniens Fußballfans ist zu hoffen, dass die Schönheit ihrem neuen Herzbuben nicht zu sehr den Kopf verdreht. Der sollte nach in der Vorstellung der Fans ihr Land in Kürze nämlich zum Weltmeistertitel schießen. Der (noch) 18-jährge Zauberdribbler vom FC Barcelona steht in Spaniens WM-Aufgebot, hat aber wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine „Rückschläge“ gebe, werde er Yamal aber von Beginn an zur Verfügung haben, beruhigte Teamchef Luis De la Fuente. „Wir sind sehr entspannt.“ Und vielleicht bringt ihm die neue Liebe noch die nötige mentale Energie.