Ja, wen umarmt Lamine Yamal hier denn so herzhaft?

Das wirkt ja sehr innig, schon ein bisserl intim. Spätestens jetzt dürfte geklärt, worüber seit Wochen spekuliert wird: Lamine Yamal ist – offenbar auch offiziell – frisch verliebt.
Es ist nur eine Insta-Story. Kein Permanent-Post. Nur ein Foto. Kein Begleittext, keine Worte. Und doch so aussagekräftig. Sowohl Lamine Yamal als auch seine offensichtliche Herzdame veröffentlichen das Bild auf ihren Accounts. Es zeigt die beiden eng umschlungen. Und liefern damit die Antwort auf die seit Wochen immer wieder hochkochende Frage, ob sie denn ein Paar sind. Offensichtlich ja.
Im Urlaub, bei Veranstaltungen, selbst beim Saisonabschluss-Event des FC Barcelona – Yamal und seine „Neue“ waren zuletzt immer wieder in gegenseitiger Begleitung gesichtet worden. Eine wirkliche Bestätigung ihrer Beziehung gab‘s nicht. Gibt‘s an sich auch jetzt nicht. Aber das Foto dürfte alles sagen. Oder warum sollte Lamine Yamal mit nacktem Oberkörper eine Dame namens Ines Garcia innig umarmen und ein Bild davon posten?
Spanische Influencerin
Bei besagter Dame handelt es sich um eine spanische Influencerin. Mode, Lifestyle, Selfies, Urlaubs-Pics – was man heutzutage als Queen des Internets halt so von sich gibt, ist dabei drin im farbenfrohen Potpourri ihrer Social-Media-Auftritte. Streifzug gefällig? Bitte sehr:
Viele Hoffnungen, wenige Spiele
Für Spaniens Fußballfans ist zu hoffen, dass die Schönheit ihrem neuen Herzbuben nicht zu sehr den Kopf verdreht. Der sollte nach in der Vorstellung der Fans ihr Land in Kürze nämlich zum Weltmeistertitel schießen. Der (noch) 18-jährge Zauberdribbler vom FC Barcelona steht in Spaniens WM-Aufgebot, hat aber wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine „Rückschläge“ gebe, werde er Yamal aber von Beginn an zur Verfügung haben, beruhigte Teamchef Luis De la Fuente. „Wir sind sehr entspannt.“ Und vielleicht bringt ihm die neue Liebe noch die nötige mentale Energie.
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