Immer mehr „Nette Toiletten“ in der Stadt Salzburg

Immer wieder wird in der Stadt Salzburg und besonders in der historischen Altstadt über die öffentlichen WC-Anlagen diskutiert. Kritiker sagen, dass es zu wenige davon gibt. Mit dem Konzept der „Netten Toilette“ soll die Situation verbessert werden. Die Idee ist nicht neu, sondern wird in der Schweiz und in Deutschland bereits erfolgreich umgesetzt.