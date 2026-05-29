Reizgas ohne Wirkung: WEGA überwältigt Bewaffneten

Stichbewegung in Richtung der Polizisten

Die Beamten, darunter auch Uniformierte der WEGA, versuchten, den Pensionisten zu beruhigen und ihn dazu zu bewegen, das Messer wegzulegen – jedoch erfolglos. Vielmehr richtete der betagte Verdächtige das Messer in Richtung der Polizisten und „machte Stichbewegungen in ihre Richtung“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. „Da sowohl eine Fremd- als auch eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, setzten die Beamten in den beengten Räumlichkeiten Pfefferspray ein.“