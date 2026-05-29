Autistisches Mädchen stundenlang in Wien vermisst

Bange Stunden hat ein Paar am Donnerstagnachmittag in Wien durchleben müssen. Die sechsjährige Tochter, die an Autismus leidet, war in einem unbeobachteten Moment davongelaufen und unauffindbar. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet.
Gegen 16 Uhr verständigten die Eltern die Polizei. Sofort wurde die Suche nach dem Mädchen eingeleitet, daran beteiligte sich eine Vielzahl an Kräften, darunter auch eine Diensthundeeinheit. Auch ein Hubschrauber sowie eine Drohne wurden eingesetzt, die nähere Umgebung sowie Wohnhaus- und Parkanlagen akribisch durchsucht – doch zunächst ohne Ergebnis.
Spur verlor sich am Bahnhof Liesing
Ein Polizeihund konnte zwar die Spur aufnehmen, die entlang des Liesingflusses in Richtung Bahnhof Liesing führte. Dort jedoch verlor sie sich, die Suche endete in einer sprichwörtlichen Sackgasse.
Etwa zweieinhalb Stunden nach der Vermisstenmeldung gab es dann die für die Eltern und Helfer erlösende Nachricht: Passanten waren in der Anton-Baumgartner-Straße auf das Mädchen gestoßen und alarmierten den Notruf.
Das Kind war wohlauf und konnte wenig später seinen Eltern übergeben werden.
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