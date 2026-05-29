Autistisches Mädchen stundenlang in Wien vermisst

Gegen 16 Uhr verständigten die Eltern die Polizei. Sofort wurde die Suche nach dem Mädchen eingeleitet, daran beteiligte sich eine Vielzahl an Kräften, darunter auch eine Diensthundeeinheit. Auch ein Hubschrauber sowie eine Drohne wurden eingesetzt, die nähere Umgebung sowie Wohnhaus- und Parkanlagen akribisch durchsucht – doch zunächst ohne Ergebnis.