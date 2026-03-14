ÖFB-Star Laimer will sich Hütte am Mondsee kaufen

Gemeinde legt sich quer

Davon ganz unabhängig spielt sich am nordwestlichen Ufer in Mondsee ein anderes Drama ab. Am Areal des dortigen Alpenseebades steht seit 26 Jahren ein privates Bootshaus, in welches das Wassersportzentrum Mondsee eingemietet ist. Der Besitzer des Hauses und Betreiber des Sportzentrums, Josef Mörtl, hatte schon im vergangenen Mai bei der Gemeinde gemeldet, das Gebäude verkaufen zu wollen. „Ich habe angesucht, die Servitutsrechte, also Kanal-, Strom-, Wasser- und Zufahrtsrechte, an den Neubesitzer zu übertragen, wie es ihm laut Grundbuch zusteht. Seither legt sich die Gemeinde quer“, so Mörtl.