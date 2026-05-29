Bierflaschen-Attacke: Streit am Innufer eskaliert

Völlig eskaliert ist am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern (28 und 29 Jahre) am Innufer in Innsbruck. Einer der beiden Männer schnappte sich schlussendlich eine Bierflasche und zog diese seinem Kontrahenten über den Kopf. Der Verletzte musste in die Klinik.
Zur Attacke kam es laut Polizei kurz nach 20 Uhr. Im Bereich des Inn am Herzog-Siegmund-Ufer seien sich die beiden Syrer heftig in die Haare geraten. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bis dato unklar.
Verletzter mit Rettung in Klinik
Jedenfalls dürfte der 28-jährige Mann seinem um ein Jahr älteren Kontrahenten eine Glasflasche über den Kopf gezogen haben. „Der 29-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in weiterer Folge mit dem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert“, so die Exekutive.
Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Ermittlungen laufen.
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