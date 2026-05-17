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Zwei im Krankenhaus

Sechs Männer in eine wilde Schlägerei verwickelt

Tirol
17.05.2026 08:12
Die Polizei konnte alle Beteiligten rasch dingfest machen.
Die Polizei konnte alle Beteiligten rasch dingfest machen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Böse endete Samstagvormittag ein Raufhandel in Innsbruck für zwei Beteiligte. Insgesamt waren laut Polizei sechs Männer in die Schlägerei verwickelt. Warum sie sich in die Haare gerieten, das war vorerst nicht bekannt. 

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Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Bereich der sogenannten „Tiflisbrücke“ im Stadtteil Pradl. „Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern“, schildert die Polizei. 

Beteiligte rasch ausgeforscht
Als die Beamten vor Ort eintrafen, lagen ein Pole (48) und ein Slowake (51) verletzt am Boden. In der Folge konnten drei polnische Staatsangehörige im Alter von 39, 44 und 47 Jahren sowie ein 43-jähriger Deutscher in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch die Polizei angehalten und als Beteiligte des Raufhandels identifiziert werden.

Während diese unverletzt blieben, mussten der 48-Jährige und der 51-Jährige mit erheblichen Verletzungen in die Uni-Klinik eingeliefert werden.

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Der 39-jährige Pole verhielt sich im Rahmen der weiteren Erhebungen auf der Polizeidienststelle unkooperativ und bespuckte einen Beamten. „Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, heißt es vonseiten der Exekutive. 

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