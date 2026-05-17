Sechs Männer in eine wilde Schlägerei verwickelt

Beteiligte rasch ausgeforscht

Als die Beamten vor Ort eintrafen, lagen ein Pole (48) und ein Slowake (51) verletzt am Boden. In der Folge konnten drei polnische Staatsangehörige im Alter von 39, 44 und 47 Jahren sowie ein 43-jähriger Deutscher in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch die Polizei angehalten und als Beteiligte des Raufhandels identifiziert werden.