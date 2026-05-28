Wegen Akku-Rasenmäher: Schuppen stand in Flammen

Ein Geräteschuppen in einem Garten bei Landeck im Tiroler Oberland ging Donnerstagvormittag in Flammen auf. Vermutet wird, dass ein Akku-Rasenmäher Grund für den Brand war.
Wie die Polizei meldet, wurde Donnerstag gegen 10.30 Uhr Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und mehr als 50 Helfern vor Ort. Der Schuppen konnte nicht gerettet, aber ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.
Die Nutzerin des Schuppens gab gegenüber den Brandermittlern an, dass sie etwa eine halbe Stunde vor Ausbruch des Feuers ihren akkubetriebenen Rasenmäher zum Aufladen angesteckt hat. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Akku vermutet“, heißt es bei der Polizei.
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