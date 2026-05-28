Wegen Akku-Rasenmäher: Schuppen stand in Flammen

Die Nutzerin des Schuppens gab gegenüber den Brandermittlern an, dass sie etwa eine halbe Stunde vor Ausbruch des Feuers ihren akkubetriebenen Rasenmäher zum Aufladen angesteckt hat. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Akku vermutet“, heißt es bei der Polizei.