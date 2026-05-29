Zu viele Rennradfahrer: Mopedlenkerin stürzte

Zu wenig Platz auf der Straße

Laut Schilderungen der Mädchen sollen es rund zehn Sportler gewesen sein, die bei ihrer Fahrt die gesamte Fahrbahn brauchten. Daher habe sie ausweichen müssen, gab die 15-Jährige bei der Polizei zu Protokoll. Bei dem Ausweichmanöver kam die Mopedlenkerin zu Sturz. Sie und ihre Begleiterin wurden verletzt.