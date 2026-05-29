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Polizei sucht Zeugen

Zu viele Rennradfahrer: Mopedlenkerin stürzte

Tirol
29.05.2026 06:00
Rennradfahrer gehören mittlerweile zum gewohnten Bild auf vielen Tiroler Straßen (Symbolbild).
Rennradfahrer gehören mittlerweile zum gewohnten Bild auf vielen Tiroler Straßen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten in Ampass bei Innsbruck sucht die Tiroler Polizei Zeugen. Eine junge Mopedlenkerin (15) kam zu Sturz, weil sie einer Gruppe Rennradfahrern ausweichen musste. Die Sportler fuhren einfach weiter. 

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Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 19 Uhr. Unfallort war laut Polizei der Zufahrtsweg zum sogenannten „Taxer Hof“ in Ampass. Dort war die 15-Jährige gemeinsam mit einer Freundin (16) auf ihrem Moped unterwegs, als ihr eine Gruppe Rennradfahrer entgegenkam.

Zu wenig Platz auf der Straße
Laut Schilderungen der Mädchen sollen es rund zehn Sportler gewesen sein, die bei ihrer Fahrt die gesamte Fahrbahn brauchten. Daher habe sie ausweichen müssen, gab die 15-Jährige bei der Polizei zu Protokoll. Bei dem Ausweichmanöver kam die Mopedlenkerin zu Sturz. Sie und ihre Begleiterin wurden verletzt.

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Die Radfahrer setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Inspektion Hall zu melden unter 059133/7110-100. 

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