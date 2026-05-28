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Contract through 2029

Havenaar makes the leap from Ried to a Champions League club

Nachrichten
28.05.2026 17:45
Nikki Havenaar
Nikki Havenaar(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nikki Havenaar has earned a European transfer with strong performances for Austrian Bundesliga club SV Ried!

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The 31-year-old center back joined Belgian runners-up Union St. Gilloise on Thursday, where Raul Florucz, an Austrian national team player, is currently under contract. Havenaar had been playing for the Innviertel-based club since 2023 and signed a contract with his new employer that runs through 2029. No details regarding the transfer fee have been disclosed.

“A great honor!”
“The fact that he’s making the move to a Champions League club is a great honor, both for him personally and for SV Ried. This transfer once again confirms our role as a platform for player development in Austria, this time with a player who already has more experience,” said sporting director Wolfgang Fiala.

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