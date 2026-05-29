Teure Prestigeprojekte bei Transparenz-Debatte

Bericht soll in Bälde vorliegen

Apropos Prestigeprojekte und Berg: Für die Endabrechnung der Patscherkofelbahn habe der Stadtrechnungshof in mühevoller Kleinarbeit Zahlenmaterial zusammentragen müssen, erläuterte Liste-Fritz-GR Thomas Mayer: Die alte Regierung sei nicht gerade um Aufklärung bemüht gewesen, „die neue soll es besser machen!“