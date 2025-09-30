Vorteilswelt
Vorstand musste gehen

Nach Abberufung: Tiwag künftig mit Doppelspitze

Tirol
30.09.2025 10:22
Der Tiroler Energieversorger Tiwag setzt künftig auf eine Doppelspitze.
Der Tiroler Energieversorger Tiwag setzt künftig auf eine Doppelspitze.(Bild: Birbaumer Christof)

Nach der Abberufung von Vorstandsmitglied Thomas Gasser wird der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag künftig mit einer verkleinerten Führung operieren. Das Unternehmen werde künftig von einem Duo bestehend aus den beiden anderen bisherigen Vorständen Michael Kraxner und Alexander Speckle geführt.

„Das freie Mandat wird in der aktuellen Periode nicht nachbesetzt. Die freigewordenen Ressorts werden auf den bestehenden Vorstand aufgeteilt“, betonte Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Wallnöfer am Dienstag.

Die nunmehrige Vorgangsweise sei „in Abstimmung“ mit Eigentümervertreter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) so bestätigt worden. Damit setze sich die neue Führung aus den bisherigen Vorstandsmitgliedern Michael Kraxner und Alexander Speckle zusammen.

Zitat Icon

Die Tiwag wird künftig von einer Doppelspitze geführt und das freie Mandat in der aktuellen Periode nicht nachbesetzt.

Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Wallnöfer

Brisante Verdachtsmomente
Thomas Gasser, dessen Vertrag noch bis Ende 2027 gelaufen wäre, war vergangene Woche wegen „Verdachtsmomenten schwerwiegender Pflichtverletzungen und Verfehlungen“ in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) von diesen abberufen worden. Der Tiwag-Aufsichtsrat fasste denselben Beschluss.

Die Tiwag besitzt fast die Hälfte der IKB-Aktien und bestimmt mit Syndikatsverträgen über Vertrieb und Preis, es besteht ein Betriebsführervertrag zwischen den beiden Unternehmen. Die Stadt Innsbruck hält 50 Prozent plus eine Aktie an der IKB.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

