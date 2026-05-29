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Riskante Fahrt

Betrunkener wollte mit Lkw vor Polizei fliehen

Niederösterreich
29.05.2026 05:30
Wild gestikulierend ignorierte der Betrunkene die Anhalteversuche der Polizei.
Wild gestikulierend ignorierte der Betrunkene die Anhalteversuche der Polizei.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Mit 1,1 Promille saß ein 32-Jähriger am Steuer eines 8,5 Tonnen schweren Brummis. Die Exekutive ignorierte er – stattdessen gab er Gas!

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Einer hochriskanten Fahrt setzte die Polizei in Paudorf im Bezirk Krems ein Ende – allerdings mit Schwierigkeiten. Denn der Lenker, der mit seinem Lkw in eine Schwerpunktkontrolle tappte, dachte nicht ans Anhalten. Stattdessen zeigte er wild gestikulierend, was er von den Uniformierten am Straßenrand hielt – und gab Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 32-Jährigen schließlich dazu bringen, den 8,5 Tonnen schweren Lkw zum Stillstand zu bringen.

Lkw war nicht zugelassen
Wenig später zeigte sich: Der Mann hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut, zudem war der Brummi nicht für den Verkehr zugelassen und versichert. Der Mann wird angezeigt, das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr sicher abgestellt.

101 km/ im Ortsgebiet
Sofort angehalten wurde indes ein 33-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten, der Mittwochabend im Ortsgebiet von Kleinzell im Bezirk Lilienfeld mit 101 km/h einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte und dabei „geblitzt“ wurde. Dem Lenker wurde vor Ort der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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