Betrunkener wollte mit Lkw vor Polizei fliehen

Einer hochriskanten Fahrt setzte die Polizei in Paudorf im Bezirk Krems ein Ende – allerdings mit Schwierigkeiten. Denn der Lenker, der mit seinem Lkw in eine Schwerpunktkontrolle tappte, dachte nicht ans Anhalten. Stattdessen zeigte er wild gestikulierend, was er von den Uniformierten am Straßenrand hielt – und gab Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 32-Jährigen schließlich dazu bringen, den 8,5 Tonnen schweren Lkw zum Stillstand zu bringen.