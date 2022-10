Kurze Grünphase sorgt für Ärger an Linzer Kreuzung

Pro Grünphase können 2-3 Autos abbiegen

Ein Umstand, der auch durchaus gegeben sein kann, doch was sich die Linzer Verkehrsplaner bei der Schaltung der Ampel gedacht haben, bleibt mehr als rätselhaft. Denn Öffi-Bevorzugung hin oder her, wer hier rechts abbiegen will, braucht vor allem zu den Stoßzeiten jede Menge Geduld, wie auch ein „Krone“-Lokalaugenschein bewies. Drei Sekunden leuchtet die Signalanlage grün, ehe sie nach viermaligem Blinken sofort wieder auf gelb umschaltet. Pro Grünphase schaffen es in der Regel gerade einmal zwei bis drei Fahrzeuge um die Kurve. Darauf angesprochen hieß es gestern im Büro Hajart: „Wir werden das natürlich umgehend überprüfen und für eine Optimierung sorgen.“