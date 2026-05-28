Blitzeinschlag steckte Waldstück in Tirol in Brand

Einen brenzligen Einsatz hatten am Mittwochabend die Florianis aus Gschnitz, Steinach am Brenner, Grinzens, Zirl und Hall sowie der Feuerwehr Flugdienst im Tiroler Gschnitztal zu bewältigen. Ein Blitzeinschlag sorgte für einen Waldbrand.
Ein Gewitter am Mittwochabend sorgte in Gschnitz (Bezirk Innsbruck-Land) für den Einsatz von gleich zahlreichen Feuerwehren. Im Wald oberhalb des sogenannten Gallreidebachs schlug ein Blitz ein.
Gegen 20 Uhr wurden schließlich die Einsatzkräfte alarmiert, weil in diesem Bereich Rauch aufstieg. Aufgrund des schwierigen Geländes mussten die Florianis sowie die Ausrüstung mit dem Polizeihubschrauber zur Einsatzstelle geflogen werden.
Ausbreitung des Feuers verhindert
Dort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte. Dieser war in weiterer Folge umgestürzt. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand in kurzer Zeit löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers auf den Wald verhindern. Die Landesstraße musste für eine Stunde gesperrt werden.
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