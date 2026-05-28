Blitzeinschlag steckte Waldstück in Tirol in Brand

Ausbreitung des Feuers verhindert

Dort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte. Dieser war in weiterer Folge umgestürzt. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand in kurzer Zeit löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers auf den Wald verhindern. Die Landesstraße musste für eine Stunde gesperrt werden.