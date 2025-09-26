Vorteilswelt
Streit mit Lisa Marie

Nicolas Cage warf 65.000-$-Verlobungsring ins Meer

Society International
26.09.2025 16:00
Die Ehe zwischen Nicolas Cage war kurz und leidenschaftlich und stand schon vor dem Jawort unter ...
Die Ehe zwischen Nicolas Cage war kurz und leidenschaftlich und stand schon vor dem Jawort unter keinem guten Stern. Das enthüllte Priscilla Presley in ihren Memoiren.(Bild: APA/AFP/LUCY NICHOLSON)

Die Ehe zwischen Nicolas Cage und Lisa Marie Presley hielt nur 107 Tage. Dass die Liebe zwischen dem Schauspieler und der Tochter des „King of Rock‘n‘Roll“ von Anfang an unter keinem guten Stern stand, das enthüllte jetzt auch Priscilla Presley in ihren Memoiren. 

0 Kommentare

Nicolas Cage war bislang bereits fünfmal verheiratet – darunter auch mit Lisa Marie Presley. Doch die Liebe des Promi-Paares war mehr als turbulent, wie Priscilla Presley in ihren Memoiren  „Softly as I Leave You: Mein Leben nach Elvis“ schildert. 

„War schwindelerregend“
Zwar erklärt Presley laut „People“-Magazin, das vorab einen Blick ins Buch werfen durfte, dass die Chemie zwischen ihrer im Jänner 2023 verstorbenen Tochter und dem Hollywood-Rebellen gestimmt habe, doch die beiden seien einfach zu leidenschaftlich gewesen. 

Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter Priscilla Presley
Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter Priscilla Presley(Bild: APA/TIM SLOAN / AFP)

„Sie schrien und brüllten, warfen Dinge und machten manchmal Dinge kaputt“, zitiert das Promi-Magazin aus Priscillas Memoiren. „Sie trennten sich. Und am nächsten Tag oder kurz danach versöhnten sie sich wieder. Lisa und Nic trennten sich so oft und versöhnten sich wieder, es war schwindelerregend.“ 

Es sei eine Beziehung der Extreme gewesen, fuhr die 80-Jährige fort. „Wenn es gut war, war es sehr, sehr gut. Und wenn es schlecht war, war es schrecklich.“

Verlobungsring über Bord geschleudert
Ein Zwischenfall blieb Presley besonders in Erinnerung. Cage und ihre Tochter seien damals gerade frisch verlobt gewesen. Der Hollywoodstar hatte Lisa Marie zuvor einen Verlobungsring mit einem sechskarätigen Diamanten im Wert von 65.000 Dollar (rund 55.700 Euro) an den Finger gesteckt. „Es war atemberaubend, aber es hielt nicht lange an“, schilderte Presley. 

Priscilla Presley erinnert sich in ihren Memoiren an die turbulente Beziehung ihrer Tochter Lisa ...
Priscilla Presley erinnert sich in ihren Memoiren an die turbulente Beziehung ihrer Tochter Lisa Marie mit Nicolas Cage.(Bild: APA/AFP/Chris Delmas)

Denn schon kurz nach der romantischen Verlobung kam es zum Streit. „Eines Nachmittags segelten sie mit Nics Jacht, der Weston, vor der Küste von Catalina Island. Irgendwas löste einen weiteren ihrer epischen Streitereien aus, und Lisa zog ihren Verlobungsring ab und warf ihn nach Nic.“ Dieser habe daraufhin überreagiert: „Wütend warf Nic den Ring über Bord.“

Der Schock saß nach dieser impulsiven Handlung tief, doch es war bereits zu spät. Sogar Taucher, die Cage nach diesem verhängnisvollen Bootsausflug engagiert hatte, konnten den Verlobungsklunker am Meeresgrund nicht mehr aufspüren. „Soweit ich weiß, ist der Ring noch da“, schreibt Presley.

Cage kaufte größeren Verlobungsring
Und Cage? Der kaufte seiner Lisa Marie zwei Tage später einen noch größeren Diamanten – dieses Mal hatte er zehn Karat – und die beiden verlobten sich erneut. Doch Priscilla hatte als Mutter der Braut nach diesem Vorfall „nur wenig Hoffnung“ auf eine glückliche Ehe. Und sollte recht behalten. Rund drei Monate nach dem Jawort auf Hawaii reichte Nicolas Cage auch schon wieder die Scheidung ein.

Nicolas Cage, der mit Lisa Marie Presley seine zweite Ehe eingegangen war, sagte nach der Scheidung noch dreimal Ja. Mit Ehefrau Nummer fünf, Riko Shibata, ist er seit 2021 verheiratet.

Lesen Sie auch:
Priscilla Presley packt aus: „Ich war entsetzt über Lisas Ehe mit Michael Jackson‘“
Priscilla packt aus
Hatte Tochter Lisa Marie Sex mit Michael Jackson?
21.09.2025
„Fing an zu weinen“
Presley macht traurige Enthüllung über Lisa Marie
19.09.2025

Lisa Marie Presley war insgesamt viermal verheiratet – unter anderem von 1994 bis 1996 mit Michael Jackson. Die Tochter von Elvis und Priscilla Presley starb im Jänner 2023 überraschend an den Folgen eines Darmverschlusses, der in Folge einer gewichtsreduzierenden Operation aufgetreten ist. Sie wurde 54 Jahre alt.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
